Alt=Problem? Von wegen! Der Großteil der Österreicherinnen und Österreicher über 65 ist weitgehend fit. Auch Pflege braucht nur ein Bruchteil der Älteren. Anlässlich des Weltseniorentags am 1. Oktober rücken die SN die ältere Generation in den Mittelpunkt - 130.000 Erwerbstätige trotz Pension, eine bedeutende Zielgruppe in der Wirtschaft, Mick Jagger und Co. begeistern seit Jahrzehnten, Tipps zum gesund Altwerden und vieles mehr.