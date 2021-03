Über die Scham, die während Corona in Supermärkten entstehen kann.

Corona - Momente, die in Erinnerung bleiben Peter Gnaiger

Das wird eine Liebeserklärung an einen Beruf, dem wir viel zu wenig Beachtung schenken, ja über den sich manche auch schon mal lustig machen: Die Dame oder der Herr an der Kassa, der oder die täglich Waren über den Scanner zieht. Ich hatte schon vor Corona eine Art Lieblingskassiererin. Es ist fast unmöglich, ohne ein kurzes, unterhaltsames Gespräch an ihr vorbei zu kommen. Dann kam der Shutdown. Die meisten Österreicher zogen sich auf die Couch zurück und füllten ihre Vorratskammern ...