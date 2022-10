Der Weg zum Liebsten ist 1600 Kilometer weit

Über eine Liebe, die in Russland begann und seit drei Jahren alle Grenzen und Hürden zwischen Schweden und Österreich überwindet.

Fernbeziehungen gibt es öfter. Der eigene Bruder etwa pendelt seit fünf Jahren der Liebe wegen zwischen Salzburg und Innsbruck, andere bekannte Paare leben eine Wochenendbeziehung, die sich zwischen Salzburg und Wien abspielt. Ich kann das alles locker toppen: Zwischen meinem Liebsten und mir liegen 1600 Kilometer - er lebt und arbeitet in Schweden, ich tue das in Österreich. Kennengelernt haben wir uns vor mehr als drei Jahren in Russland, beide waren wir auf einer Dienstreise. Russland, das klingt rückblickend ziemlich ...