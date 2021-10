Die Trauer endet nie, die Liebe auch nicht

Wie übersteht man den Tod der Eltern? Tanja Roos musste früh eine Antwort auf diese Frage finden.

Als sich ihr Vater an einem sonnigen Herbsttag in Altenmarkt vor den Zug legte, war Tanja Roos gerade dabei, ihren Umzug von Stockholm nach München zu organisieren. Statt Kisten zu packen, organisierte sie mit ihrer Schwester eine Beerdigung. Erfahrung hatte sie bereits: Sieben Jahre zuvor war ihre Mutter im Alter von 44 Jahren an einer aggressiven Form der Leukämie gestorben. Die Tochter war da gerade einmal 18 Jahre alt.

