Julies Uhr tickt schneller: "Wir versuchen, nicht an später zu denken"

Die 23-jährige Julie lebt mit einer seltenen Erbkrankheit. "Nutze den Tag", lautet ihre Devise, denn: "Das Leben kann sehr kurz sein."

An heißen Sommertagen an der Alten Donau abkühlen? Nach Asien fliegen oder einen Roadtrip machen, wie es viele junge Menschen tun? Für Julie ist das nicht möglich, obwohl sie eigentlich jede Sekunde doppelt nutzen müsste.

Die 23-jährige Wienerin leidet an der Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose, auch Cystische Fibrose (CF) genannt. Durch einen gestörten Salzhaushalt in der Zelle entsteht Schleim in lebenswichtigen Organen, allen voran in der Lunge, und beeinträchtigt diese. Die Lebenserwartung von Betroffenen wird mit 50 bis 55 Jahren ...