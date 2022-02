Im Ballett "Der Widerspenstigen Zähmung" zanken sich die beiden. Abseits der Bühne gründen die Tänzer vom Bayerischen Staatsballett, Laurretta Summerscales und Yonah Acosta, nun eine Familie.

Podcast "Hinter den Schlagzeilen"

Mit verschränkten Armen steht Katharina da. Sie wippt mit dem Fuß und zieht eine Augenbraue hoch. Nur widerwillig lässt sie sich von ihrem Verehrer Petrucchio in die Arme schließen. Er ein draufgängerischer Lebemann, der eigentlich nicht auf der Suche nach einer festen Beziehung ist. Sie eine dickköpfige Singlefrau, die verkuppelt werden soll, damit ihre kleine Schwester Bianca ihren Geliebten heiraten kann. Am Ende verlieben sich die beiden Sturköpfe in William ...