Sarah und Silvia sind Tür an Tür aufgewachsen - doch ihre Kindheit war völlig verschieden. Eine von ihnen musste früh erwachsen werden.

Sie sind Freundinnen, seit sie denken können. Sarah und Silvia wuchsen in derselben Nachbarschaft auf. Nur die Thujen ihres Gartens trennten sie voneinander. Sandkiste, Schaukel und Basketballkorb auf der einen Seite, Plantschbecken und Straßenkreide auf der anderen. Es habe Sommer gegeben, in denen sie einander jeden Tag gesehen hätten, erzählt Silvia. Es stellte sich nicht die Frage "Treffen wir uns heute?", sondern "Was machen wir heute?".

Obwohl sie so viele gemeinsame Erinnerungen teilen - vom Zelten und Völkerballspielen ...