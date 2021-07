Erneut Schlangenalarm: Bei hohen Temperaturen werden die Reptilien aktiv

Junger Oberösterreicher war beim Füttern einen Moment lang unaufmerksam und wurde von einer Hornviper tödlich gebissen. Auch in Wien gab es Schlangenalarm - wieder in einer Toilette.

Ein tragisches Ende nahm sein Hobby für einen Liebhaber von Giftschlangen: Der 24-Jährige wurde in Enns (Bezirk Linz-Land) beim Füttern einer Hornviper gebissen. Er verstarb am Donnerstag an den Folgen der Vergiftung. Der junge Mann, der als erfahrener Züchter galt, hielt in seiner Wohnung mehrere Giftschlangen. Obwohl Experten dringend raten, die sehr giftige Hornviper beim Füttern nicht aus ihrer gewohnten Umgebung zu nehmen, gab sie der Ennser in einen Plastikbehälter und drehte sich kurz von der Schlange weg. In diesem ...