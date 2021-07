Oberösterreicher von eigener Giftschlange getötet

Ein 24-Jähriger ist von seiner eigenen Giftschlange am Mittwoch in seiner Wohnung in Enns im Bezirk Linz-Land getötet worden. Das Reptil biss ihn beim Füttern. Das berichtete die "Kronen Zeitung" (Freitagausgabe). Die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigte den Todesfall auf APA-Anfrage. Bei der Schlange handelt es sich um eine Hornviper.

SN/AFP Archivbild.