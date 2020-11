Essen im Lockdown: Haubengerichte für daheim

Wenn der Lockdown auch etwas Gutes hat, dann zuallererst dieses: Jetzt gibt es endlich Haubengerichte zum Gasthauspreis für daheim. Mahlzeit.

Es ist keine verborgene Weisheit. Den Preis in der Haubengastronomie treibt oft nur das sogenannte Chichi. Ein Kristallleuchter hier, ein paar Silberbestecke da, dort die feinste Tischwäsche, hier der neueste Teller aus der Designerwerkstatt. Aber jeder gestandene Fußballfan kennt Alfred Preißlers Spruch: "Entscheidend is auf'm Platz." Emanuel Weyringer vom gleichnamigen Restaurant in Henndorf am Wallersee sagt wiederum: "Entscheidend ist, was auf dem Teller ist." Weyringer ist der Robin Hood unter den Haubenköchen. Er bietet seine Gerichte auf Haubenniveau nicht nur ...