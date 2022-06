Erntehelfer vom Balkan ersetzen die Männer aus der Ukraine

Für Saisonbetriebe wird es immer schwieriger, Kräfte aus dem Ausland zu erhalten. Für 40 Stunden schwere Arbeit pro Woche zahlt die Branche 1500 Euro brutto im Monat.

Der Krieg in der Ukraine hat vor allem für Saisonbetriebe in Oberösterreich und Tirol massive Auswirkungen. Denn noch im Vorjahr kamen rund 2500 Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus der Ukraine, die in den beiden Bundesländern bei der Ernte von Spargel, Gurkerln, Erdbeeren oder Wein halfen. Zwei Drittel von ihnen waren jüngere Männer, die heuer ausfallen.

"Es ist großteils gelungen, einen Ersatz zu finden", sagt Andreas Freistetter, Präsident der Landarbeiterkammer. Zusätzlich zu den stark vertretenen Ländern Rumänien, Polen und Bulgarien ...