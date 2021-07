Fünf Männer sind seit der Schulzeit unzertrennlich: "Unsere Freundschaft ist ein Privileg"

Fünf Männer Mitte 50 halten seit Kindertagen fest zueinander. Die Pandemie hat sie noch enger zusammengeschweißt.

"Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen fühl ich mich nicht allein, gut, euch zu seh'n" - dieser Liedtext von Konstantin Wecker, Hannes Wader und Reinhard Mey komme ihm als Erstes in den Sinn, wenn er nach seiner Clique gefragt werde, sagt der Tennengauer Thomas Neureiter. "Wir sind fünf Freunde und es ist immer gut, einander zu sehen." Ihre Freundschaft sei etwas Besonderes, das habe nicht jeder. Denn er kennt Uwe, Christian, Heimo und Rainer seit ihrer Zeit am Gymnasium in ...