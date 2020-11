Hohe Corona-Dunkelziffer: Wie sich das Virus unbemerkt ausbreiten konnte

Vor dem Lockdown stieg nicht nur die Zahl der Infizierten rasant, sondern auch die Dunkelziffer.

Dunkelzifferstudie Nummer vier, deren erste Ergebnisse am Donnerstag von der Statistik Austria online gestellt wurden, bestätigt die These, dass an einem zweiten harten Lockdown kein Weg vorbeiführte - und dass Massentests offenbar notwendig sind. Denn der Anteil der unerkannten Infektionen ist viel höher als gedacht; tatsächlich angesteckt hatten sich zum Testzeitpunkt mehr als doppelt so viele Menschen, wie laut den offiziellen Zahlen als infiziert galten.

Durchgeführt wurden die 2263 Coronatests für den vierten Durchlauf der Dunkelzifferstudie vom Roten ...