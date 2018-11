"In Wien wurlt es von Agenten"

Der Historiker Siegfried Beer (70) ist einer der führenden Geheimdienstexperten Österreichs. Er hält die Aufregung im Fall des Salzburger Obersten für übertrieben.

Hat Sie der nun bekannt gewordene Spionagefall überrascht? Beer: Nein. Dass große Nationen auch in kleinen Staaten spionieren ist Alltag. Alle spionieren und werden ausspioniert, das ist "part of the game". Deshalb halte ich die Empörung der Politiker für unangebracht oder für gespielt. Sicher ist, dass die Politik zu wenig über das Spionage-Business weiß.