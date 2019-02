Kirche zahlte Millionen an die Opfer

1974 missbrauchte Personen erhielten Entschädigung. Betroffene fordern eine Gedenkstätte für kirchliche Missbrauchsopfer.

Die katholische Kirche beginnt ihre Missbrauchsfälle auf höchster Ebene aufzuarbeiten. Ab 21. Februar beginnt in Rom der "Anti-Missbrauchsgipfel". Der österreichische Kardinal Christoph Schönborn sagte im Vorfeld, er erwarte "eine große kulturelle Veränderung". Wie massiv auch die österreichische Kirche von Missbrauchsfällen betroffen ist, zeigt ein Blick auf die Tätigkeit der von ihm ins Leben gerufenen "unabhängigen Opferanwaltschaft" (Klasnic-Kommission). Diese hat seit ihrer Gründung im Jahr 2010 in 1974 Fällen positiv entschieden. In weiterer Folge wurden durch die römisch-katholische Kirche Hilfsleistungen - finanziell oder therapeutisch - in der Höhe von 27,3 Millionen Euro zuerkannt. 66,4 Prozent der Betroffenen, die sich gemeldet haben, waren Männer.