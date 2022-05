Was ist uns das Essen wert?

Ein Großteil hat jahrelang im Schlaraffenland gelebt. Zeit, uns zu fragen, wie wir mit Essen künftig umgehen wollen.

Berge von Brot, zum Teil noch verpackt, füllen den Müllcontainer. Angeschnittene Wassermelonen liegen in der Biotonne neben makellosen Paprikas, Gurken und Karotten. Ein Leberkässemmerl, von dem nur ein Mal abgebissen wurde, ragt aus dem Mistkübel am Straßenrand. Es sind Aufnahmen aus Salzburg, die eine SN-Leserin der Redaktion zugeschickt hat. In einem beigelegten Brief beklagt sie die "Wertlosigkeit" der Lebensmittel in unserer Gesellschaft.

Solche Bilder irritieren in einer Zeit, in der die Lebensmittelpreise so hoch sind ...