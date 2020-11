Hotel Zum Hirschen wird ab Ende 2021 auf 99 Zimmer erweitert und erhält Anbau mit Wohnungen.

Obwohl die Stadthotellerie coronabedingt am Boden liegt, will Katharina Wallmann kräftig investieren: Die 29-Jährige hat 2019 das Traditionshotel Zum Hirschen (62 Zimmer) in der Elisabeth-Vorstadt von ihren Eltern übernommen. Geführt wird der Viersternbetrieb von der deutschen Achat-Gruppe. Der im Haus befindliche Hirschenwirt ist verpachtet. "Mit Ende 2021 oder Anfang 2022 wollen wir aber zu bauen anfangen", sagt die Kleßheim-Absolventin. Wallmann hat in Schottland Sprachen und Management studiert, fünf Jahre in Berlin gearbeitet und absolviert bis Mitte 2021 noch ein Masterstudium ...