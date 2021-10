Die weltberühmten Pferde fanden am Ende des Zweiten Weltkrieges in Stallungen des Schlosses Sankt Martin im Innkreis Zuflucht. Zum Dank an die US-Armee wird jetzt eine Gedenktafel aufgehängt.

SN/gemeindechronik st. martin/i Mai 1945: Der Chef der Hofreitschule, Alois Podhajsky, auf einem Lippizzaner, rechts US-General George S. Patton.