Die Oma auf der Couch, der Opa auf dem Bild

Die Erni sitzt auf der Couch. Ihren Mann hat sie vor vielen Jahren verloren. Sein Bild ist noch da. Und die Liebe, die ist wie am ersten Tag.

Wie immer sitzt die Erni auf der Couch im Wohnzimmer, die Hände vor dem Bauch verschränkt, so schaut sie fern. Man kann sie dort eigentlich immer antreffen, sobald sie ihr Frühstück auf der kleinen Bank in der Küche eingenommen hat und bevor sie, wenn der Abendfilm vorbei ist, langsam mit ihrem Rollator zurück in ihr kleines Schlafzimmer zuckelt.

Fernsehen, das ist das, was Erni so macht. Manchmal läuft ein katholischer Sender, Volksmusik oder Schlager, Dokumentationen, wo es um ...