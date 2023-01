Weit und breit kein Winter in Sicht

Warmluft aus Südwest dominiert zumindest bis Mitte Jänner. e.

Die Frage, wann sich in Österreich wieder klassisches Winterwetter einstellt, beantwortete Thomas Turecek von der Vorhersageabteilung der GeoSphere Austria (vormals: ZAMG) am Montag ohne Umschweife: "In den kommenden zehn Tagen ganz sicher nicht." Rekordtemperaturen, die an der 20-Grad-Marke kratzen, sind also bis mindestens Mitte Jänner möglich. Denn so lange sei eine südwestliche Strömung, die von der iberischen Halbinsel kommt, in Österreich dominant. "Es kommen zwar zwei Kaltfronten, die auch etwas Niederschlag bringen", sagte Turecek zur SN. Mit Schnee habe das ...