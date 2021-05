Ein junges Paar erlebt statt des Australien-Abenteuers nun die Hochzeit am Ossiacher See. Corona hat in ihrer Lebensplanung vorgespult.

