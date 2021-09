Die Vita des Wahl-Wieners Adis ist an sich schon bewegt. Eine Wende hätte sich aber wohl selbst Hollywood nicht besser ausdenken können.

Als das Leben des heute 35-jährigen Adis über Nacht völlig aus den Fugen geriet, war er gerade einmal sechs Jahre alt: Der gebürtige Bosnier lebte bis Anfang der 1990er-Jahre mit seinen Eltern in Teočak, einem 9000-Seelen-Ort im Nordosten des Landes. Die Familie war gutbürgerlich: Der Vater arbeitete in einem Energiebetrieb, die Mutter war Hausfrau - und der kleine Adis stand vor dem Schuleintritt. Doch dann brach der Bosnienkrieg los. "Im Grunde war von heute auf morgen alles, was wir hatten, ...