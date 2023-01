Umstrittener Pfarrer verlässt Fieberbrunn - "den Volksaltar abzubauen, ist ein No-Go"

Seit Jahren spaltet ein Priester die Pfarrgemeinde in Fieberbrunn. Der Konflikt gipfelte in der Abwendung vom Volksaltar. Nun gab der Geistliche seinen Abschied bekannt.

Der Pfarrer predigt mit dem Rücken zum Volk, er begeht die Eucharistiefeier mit versteinerter Miene und legt das liturgische Gesetz unverhältnismäßig streng aus - so lautet die Kritik an Priester Ralf Peter, der seit 2016 die Gemeinden Fieberbrunn und Hochfilzen betreut.

In einem Brief, datiert mit Advent 2022, der den SN vorliegt, haben sich mehrere Bürgerinnen und Bürger an die Erzdiözese Salzburg gewandt. Dazu seien auch Anrufe aus Tirol eingegangen, wie Generalvikar Roland Rasser schildert. Daraus sei eine ...