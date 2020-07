Sogenannte Kraftplätze sollen durch ihre Energie wohltuend auf den Menschen wirken. Die Wissenschaft zeigt: Das ist mehr als nur Hokuspokus.

Der harzige Geruch von Lärchen liegt in der Luft. Vögel singen und eine leichte Brise weht durch den Wald. Die Füße stehen stabil auf dem weichen Boden, die Augen sind geschlossen. Vielleicht sind es zwei, vielleicht fünf oder vielleicht zehn Minuten - irgendwann werden die Fußsohlen heiß und beginnen zu kribbeln. Ein Gefühl der Stabilität und Erdung wandert langsam von den Zehenspitzen bis zur Scheitelkrone hinauf.

"Jeder nimmt die Plätze unterschiedlich wahr", sagt Coen Weesjes nach der geführten Meditation. "Vielen wird heiß, andere hören etwas und manche beginnen zu weinen", erzählt er und streicht mit der Hand über den großen Stein, um den sich eine 300 Jahre alte Lärche rankt. Der sogenannte Lärchenstein ist einer von 17 Kraftplätzen in Filzmoos. "Kraftplätze sind besonders schöne Plätze, die eine höhere Schwingung als wir Menschen aufweisen", erklärt Coen Weesjes. Der gebürtige Niederländer ist Berg- und Kraftplatzbegleiter in Filzmoos.

Kraftplätze weisen ein hohes Energiepotenzial auf

Unweit des Lärchensteins befinden sich weitere Kraftplätze. Der idyllische Almsee mit dem sogenannten Hochzeitsplatz und dem Platz der Dankbarkeit ist ein beliebtes Fotomotiv. Im Hintergrund ragt die Bischofsmütze schützend empor. Die Einheimischen hätten schon immer gespürt, dass es hier besondere Plätze gebe, erzählt Weesjes.

SN/maier Der Platz der Dankbarkeit liegt gleich neben dem Almsee.

Geomantischen Messungen zufolge gibt es in Filzmoos ungewöhnlich viele Plätze mit hohem Energiepotenzial. Gemessen wird das in Bovis-Einheiten (BE). Der Mensch verfügt über zirka 6500 BE. Kraftplätze weisen ein Vielfaches davon auf.

Anfangs sei er skeptisch gewesen, erinnert sich Weesjes: "Ich habe das eher als Humbug abgetan." Die Ausbildung zum Kraftplatzbegleiter habe dann jedoch alles geändert - und seinem Leben in mehrfacher Hinsicht eine neue Richtung gegeben. Während der Ausbildung habe er sich in seine Frau verliebt, die ebenfalls Bergführerin ist: "Wir waren schon davor lange befreundet, aber die Kraftplätze haben irgendetwas bei uns bewirkt, sodass wir uns nähergekommen sind." Geheiratet wurde - wie könnte es anders sein - an einem der Filzmooser Kraftplätze.

SN/maier Coen Weesjes ist Berg- und Kraftplatzführer in Filzmoos. Vor 17 Jahren ist er von den Niederlanden hierhergezogen.

Können Kraftplätze heilen?

Coen Weesjes ist überzeugt, dass Kraftplätze eine heilende Wirkung haben: "Wenn ich mir bewusst werde, dass ich Teil der Natur bin, dann komme ich in den Prozess der Heilung. Dann ist mein Mechanismus wieder ganz und kann sich selbst reparieren. Durch die vermeintliche Trennung zur Natur mache ich mich selbst und auch die Natur kaputt."

Wissenschafter: "Es gibt eine Art Seelenverwandtschaft mit der Natur

Doch was sagt die Wissenschaft dazu? Sind Kraftplätze mehr als nur Hokuspokus? Erwin Frohmann ist Landschaftsarchitekt, Biologe und außerordentlicher Professor an der Universität für Bodenkultur in Wien. Seit Jahren forscht er zur Interaktion zwischen Mensch und Natur. 2004 hat er mit einem Forscherteam in einer Untersuchung bei den Krimmler Wasserfällen festgestellt, dass Plätze unterschiedliche Einflüsse auf das Herz-Kreislauf-System haben. Dabei wurden Probanden mit geschlossenen Augen an drei verschiedenen Plätzen mittels einer EKG-Methode analysiert. Bei einem Platz wurden bis zu sechs Herzschläge pro Minute weniger gemessen. "Das zeigt, dass es eine Wirkung von der Landschaft ausgehend gibt, die nicht nur auf das visuell Ästhetische des Ortes zurückzuführen ist, sondern auch auf dessen Atmosphäre und auf das, was man als Lebendigkeit eines Ortes beschreiben kann", sagt Frohmann und erklärt weiter: "Wir interagieren auf verschiedenen Ebenen mit der Natur. Nicht nur auf physisch-chemischer Ebene, wenn wir zum Beispiel Sauerstoff einatmen, sondern auch auf psychischer Ebene. Das ist wie eine Art Seelenverwandtschaft mit der Natur."

SN/maier Rund um den Almsee in Filzmoos befinden sich einige Kraftplätze.

Mensch und Natur stecken in einer Beziehungskrise

Naturwissenschaftlich lässt sich die psychische Verbundenheit zwischen Mensch und Natur auch mit dem sogenannten Biophilia-Effekt, der emotionalen Zugehörigkeit, begründen und mit der Phylogenese - der gemeinsamen Evolution mit der Natur. Frohmann plädiert dafür, den Menschen als Indikator zuzulassen: "So etwas kann ich nur feststellen, wenn ich nach innen schaue: Wie reagiere ich auf diesen Platz? Vermittelt er mir das Gefühl von Leichtigkeit, Beständigkeit, Verbundenheit?" Derzeit gebe es eine Beziehungskrise zwischen Mensch und Natur. Oft würden die Menschen die Landschaft von außen betrachten, aber sich selbst nicht als Teil von ihr sehen. Was man dagegen tun könne? "Achtsam sein und Staunen zulassen", rät der Wissenschafter. "Und es bei der Landschaftswahrnehmung nicht nur über die rein rationale Ebene versuchen."

SN/maier Am Kraftplatz Lärchenstein soll die Verbindung zur Erde besonders stark sein.

Während der Meditation beim Lärchenstein in Filzmoos verstummen die Gedanken fast wie von allein. Das Treiben rundherum rückt in weite Ferne. Es stellt sich Ruhe ein. Der Kopf hat Pause, jetzt darf das Herz spüren.