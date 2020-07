Die SN-Sommerserie "Die Kraft des Sommers" ist eine Anleitung zum Krafttanken, eine Ode an den Sommer und eine Einladung zum Gedanken schweifen lassen.

Die Corona-Pandemie hat die Gesellschaft über Monate hinweg in einen Ausnahmezustand versetzt. Zu den täglichen Belastungen im Home Office und der Home School kamen Sorgen und Ungewissheit: Wie geht es weiter? Können wir das schaffen?

Das Bedürfnis, die Batterien wieder aufzuladen, war wohl noch nie so groß wie in diesem Sommer. Deshalb widmet sich die Redaktion der "Salzburger Nachrichten" in dieser Online-Serie dem Thema Kraft von verschiedensten Blickwinkeln: Kraftplätze werden aufgesucht, Tipps für mehr Kraft im Alltag gesammelt und Menschen werden vorgestellt, die Kraft auf besondere Art und Weise erfahren.

Einen schönen und erholsamen Sommer wünscht Ihnen das SN-Online-Team!