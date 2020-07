Ein markantes Kalkstein-Massiv türmt sich vor den Toren der Stadt Salzburg auf. Die steilen Anstiege und die unzähligen Höhlen locken Bergfexe wie Forscher gleichermaßen auf den Untersberg. Der marmorne Riese gilt vielen als Kraftquelle - zwei Touren, zwei Annäherungen.

Stürme, Regenschauer, Schneetreiben, aber auch die sengende Sonne haben im Gipfelkreuz auf dem Salzburger Hochthron ihre Spuren hinterlassen. Die hölzernen Balken, fest in einer stählernen Fassung verankert, blättern ab. In Blickrichtung Nordwesten, von wo aus der Wind am öftesten den ...