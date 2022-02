Auf der Suche nach der Bulle: Was schrieb der Papst über die Tempelritter?

In einer mittelalterlichen Abschrift einer Bulle stecken widersprüchliche Aussagen. Das Original ist nicht einmal im Vatikan zu finden.

Kein Land kommt ohne Bürokratie aus. Was Bürger gelegentlich ärgert, ist für Historiker eine Fundgrube: Mithilfe von Dokumenten der Verwaltung, Listen und Erlässen kann ein Stück Vergangenheit plausibel und entlang von Tatsachen rekonstruiert werden. Manchmal ist es aber aufschlussreich, wenn zu vermeintlich geschichtlichen Fakten solche Dokumente fehlen. "Dann wird es richtig spannend", sagt Daniele Mattiangeli. Er ist Dozent für Römisches Recht sowie Rechtshistoriker an der Universität Salzburg und leitet zusammen mit Jan Cemper-Kiesslich, forensischer Molekularbiologe am Fachbereich Gerichtsmedizin sowie molekularer ...