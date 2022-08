Balanceakt der Botenstoffe: Wie Hormone den weiblichen Zyklus beeinflussen

Wenn die Hormone aus dem Gleichgewicht geraten, kann das große Auswirkungen auf den weiblichen Körper haben. Die Suche nach der Ursache ist oft knifflig.

Podcast "Die gefragte Frau"

Hormone spielen besonders im weiblichen Körper eine große Rolle. Sie steuern wichtige Vorgänge und sind verantwortlich für den Zyklus der Frau. Der lässt sich in verschiedene Phasen einteilen und beginnt mit dem Einsetzen der Regelblutung. "In der ersten Zyklushälfte ist das Hormon Östrogen vorherrschend. Es ist für den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut und das Heranreifen eines Follikels im Eierstock verantwortlich", erklärt die Salzburger Gynäkologin Andrea Lederer in der zweiten Folge der ...