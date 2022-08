Depressionen: "Ich hatte in dieser Zeit mein Lachen verloren"

Die Pandemie fordert die psychische Gesundheit: Die Zahl jener, die von Depressionen betroffen sind, stieg um 25 Prozent. Eine Frau erzählt von ihrem Leidensweg. Eine Psychotherapeutin gibt Tipps, wie man die mentale Gesundheit stärken kann.

Podcast "Die gefragte Frau" Ihr ganzes bisheriges Leben lang war Alexandra Fink-Sailer Kapitänin ihres eigenen Schiffs, wie sie sagt. Dann kam die Pandemie. Und die Salzburgerin verlor die Kontrolle über das Ruder. Aufgrund der Maßnahmen musste die Hotelierin ihren Betrieb in Obertauern zeitweilig schließen. Zukunftsängste bestimmten ihren Alltag. Die seelische Belastung wurde zu groß. Die 54-Jährige litt zunehmend an Antriebslosigkeit, konnte sich über nichts mehr freuen. "Ich hatte wirklich dunkle Gedanken in dieser Zeit", erzählt sie in der Spezialausgabe ...