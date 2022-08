Frauengesundheit #2: Botenstoffbalance - So wirken Hormone

Oft sind es die kleinsten Rädchen, an denen sie drehen muss: Die Gynäkologin Andrea Lederer im Podcast-Gespräch.

Podcast "Die gefragte Frau"

Hormone spielen besonders im weiblichen Körper eine große Rolle. Wenn sie aus dem Gleichgewicht geraten, dann kann das verschiedenste, teils schwere Auswirkungen haben. Andrea Lederer ist Gynäkologin. Hormone und ihre Funktion beschäftigten die Salzburgerin besonders. Sie bietet die sogenannte Rimkus-Therapie an. Was es damit auf sich hat, was passiert, wenn die Hormone im Körper aus dem Gleichgewicht geraten und was einen gesunden Zyklus ausmacht, erklärt sie in dieser Podcastfolge.

Podcaststaffel zur Frauengesundheit

Ab 11. August behandeln die "Salzburger Nachrichten" in einer Spezial-Staffel des Podcasts "Die gefragte Frau" das Thema Frauengesundheit aus verschiedensten Blickwinkeln. Neben der mentalen Gesundheit erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer in sechs Folgen unter anderem, welche Rolle die Hormone im weiblichen Körper spielen, welche Mythen es rund um die Schwangerschaft gibt und wie weit die Wissenschaft im Bereich der Brustkrebsvorsorge ist.

Bei Fragen, Rückmeldungen und Anregungen sind die Redakteurinnen unter podcast@sn.at erreichbar.

Die Podcaststaffel ist entweder hier im Player oder auf allen gängigen Podcastplattformen (Spotify, Deezer, etc.) zu hören.