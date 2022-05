Corona - "In Österreich wird es im Juli eine neue Welle geben"

Molekularbiologe Elling glaubt an rasche Dominanz der Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5. Er sagt aber, dass BA2-Genesene weiter geschützt seien, und ist gegen das Ende der Maskenpflicht.

Ulrich Elling, Molekularbiologe an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), geht davon aus, dass die beiden Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 bald auch in Österreich dominant sein werden - "Ende Juni oder Anfang Juli", so seine Schätzung. Elling meint, dass der BA.4- und BA.5-Anteil unter den Neuerkrankten hierzulande noch keine zehn Prozent erreicht hat; geht aber von einem exponentiellen Wachstum aus: "Auch der Sprung von BA.1 auf BA.2 im Frühjahr war sehr schnell; damals hat sich jede Woche der Anteil von ...