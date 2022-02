Das Gerücht - die stille Post des Teufels

Gerüchte sind wie Viren. Seit es die Menschheit gibt, verbreiten sie sich rasend schnell. Und bis heute gibt es keinen Impfstoff dagegen.

Steht die Freiheitsstatue wirklich in New York? Und wie war das mit Lady Diana noch einmal? War die schwanger, als sie bei diesem Autounfall ums Leben kam? Oder war das gar Mord? Und überhaupt? Ist Elvis Presley 1977 wirklich gestorben? Das mag alles lächerlich klingen. Aber Vorsicht: "Gerüchte haben sehr viel Macht", sagt Hans-Joachim Neubauer. Der Wissenschafter und Journalist unterrichtet seit 2015 an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf den Studiengang Drehbuch. Mit Geschichten - und zwar mit frei erfundenen und ...