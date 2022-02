Nicht aus der Welt zu bringen

Aber Sie können sich schützen. Ein Buch von Hans-Joachim Neubauer bietet eine Orientierung im Gerüchtedschungel.

Ein gutes Gerücht zeichnet sich dadurch aus, dass es eine hohe Relevanz hat. So wie jenes der inszenierten Mondlandung. Diese sei 1969 nämlich nicht auf dem Trabanten der Erde erfolgt, sondern von der US-Raumfahrtbehörde in einem Filmstudio inszeniert worden, wird vor allem in Blasen der sozialen Medien gemunkelt. Die "Beweise" sind dürftig. Manche behaupten, die US-Flagge flattere nicht so, wie es den Naturgesetzen entspräche. Die Vermutung ist längst wissenschaftlich widerlegt. Sie flattert genau so, wie es bei geringerer Schwerkraft zu ...