Das mRNA-Verfahren könnte bei multipler Sklerose nützen

Forscher haben das Prinzip des jetzt weltbekannten Impfstoffs bei Mäusen gegen die Autoimmunerkrankung eingesetzt.

Noch funktioniert das Ganze erst im Modell an Mäusen. Doch der Ansatz gibt Hoffnung für weitere Entwicklungen: Das Unternehmen BionTech gab in den vergangenen Tagen die Veröffentlichung von Daten zu seinem mRNA-Impfstoffansatz gegen Autoimmunkrankheiten in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift "Science" bekannt. Die Daten sind das Ergebnis eines gemeinsamen Forschungsprojekts von BionTech, dem Forschungsinstitut TRON (Translationale Onkologie) an der Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (JGU), dem Institut für Molekulare Medizin an der Universitätsmedizin der JGU sowie dem an derselben Universität angesiedelten Forschungszentrum für ...