Corona-Impfung: Was bei Allergien und Autoimmunerkrankungen zu beachten ist

In den USA, in Großbritannien, in Deutschland und Israel sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden insgesamt bereits mehr als zwei Millionen Menschen gegen Covid-19 geimpft worden. Auf alle diese "Pioniere" blicken jene, die sich noch nicht sicher sind, ob sie das Angebot einer Impfung annehmen möchten oder nicht - vorausgesetzt es kommt nicht zu einer Impfpflicht. Zu den "Beobachtern" gehören nicht jene, die sich von vornherein als "Impfgegner" bezeichnen, sondern Menschen etwa mit Allergien oder ebenfalls weit verbreiteten Autoimmunerkrankungen, die eine ...