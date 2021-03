Die Krise kann Familien auch stärken

Neue Ergebnisse einer Salzburger Studie zeigen, wie es Familien gelingen kann, besser mit Problemen umzugehen. Zudem lassen die Erkenntnisse hoffen, dass manche Familien von der Krise gar profitieren - zumindest auf lange Sicht.

Homeschooling, Homeoffice, Hausarbeit. Das alles auf engstem Raum. Und dazu noch viel weniger Ausgleich als üblich.

Die vergangenen Monate waren für Österreichs Familien so herausfordernd wie kaum eine andere Phase in jüngerer Vergangenheit. Dies belegt auch eine Umfrage, die vom Institut für Early Life Care der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität und dem Kinderlabor der Uni Salzburg bereits in Lockdown eins durchgeführt wurde (die SN berichteten) - und zu der nun neue Ergebnisse vorliegen. Dass die Belastung eine besonders hohe ...