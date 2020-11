Wie der Lockdown die Familien stresst

Ängste, Streit und Schlafprobleme: Was der Lockdown für Eltern und Kinder bedeutet, zeigt eine aktuelle Studie, die den SN vorliegt.

Am Dienstag geht es wieder von vorn los - das Leben im Lockdown. Und das bereitet vielen Familien offenbar großen Stress.

So zeigten während des ersten Lockdowns im März und April rund 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen Veränderungen im Verhalten. Schulkinder und Jugendliche waren in vielen Fällen bedrückter, ängstlicher und gereizter und hatten Konzentrationsprobleme. Bei Kindern bis zu drei Jahren wiederum waren Schlafprobleme an der Tagesordnung. Das geht aus Umfragedaten einer Studie des Instituts für Early Life ...