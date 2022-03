Hedy Lamarr löste mit einer Nacktszene Irritationen aus, galt als "schönste Frau der Welt" und wollte im Krieg die Nazis bekämpfen.

Sie wurde 1914 als Hedwig Eva Maria Kiesler in Wien geboren - und machte in unterschiedlichen Bereichen Karriere. Als Schauspielerin zeichnete die Tochter eines jüdischen Bankdirektors und einer Konzertpianistin für den ersten Nacktskandal in der Filmgeschichte verantwortlich, als Erfinderin entwickelte sie eine Funkfernsteuerung für Torpedos, die im Zweiten Weltkrieg der US Navy und den Alliierten hätte dienen sollen. In Kaiserin Elisabeth von Österreich sah sie eine Identifikationsfigur, von ihrer Mutter wurde sie "das hässliche Entlein" genannt. "Jedes junge Mädchen kann ...