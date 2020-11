Hoher Ct-Wert bei Coronatests: "Meist nicht mehr ansteckend"

Wie infektiös ist man, wenn ein Coronatest positiv ist? Hinweise liefert der sogenannte Ct-Wert.

Über seine Grenze wurde in den vergangenen Wochen immer wieder diskutiert: Der Ct-Wert bei einem PCR-Test gibt an, ab wann man als positiv gilt. Das Robert-Koch-Institut setzte die Schwelle bei 30 an. Liegt man darunter, ist man coronapositiv, darüber gilt man als negativ. Doch auch der Blick auf den Wert hat seine Limits.

Bei einem PCR-Test wird das Erbgut des Coronavirus in einer Maschine so oft vervielfältigt, bis es von dem Gerät aufgespürt werden kann. Wie viele Zyklen ...