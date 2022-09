Jugendstudie: "Die Generation Z ist sehr wohl leistungsbereit"

Eine Studie zeigt, womit diese Altersgruppe kämpft und wie sie tickt. Ein Experte erläutert, wie sich Firmen für Junge interessant machen.

45 Prozent der jungen Menschen in Österreich sind mit ihrer psychischen Gesundheit unzufrieden. 39 Prozent mit den Berufschancen. Gar 59 Prozent mit der finanziellen Lage. 49 Prozent der Befragten sind mit den politischen Verhältnissen in Österreich unzufrieden. Sogar 54 Prozent (bzw. 60 Prozent der jungen Frauen) wollen aus heutiger Sicht keine Kinder in die Welt setzen. Alarmierend ist, dass 7 Prozent Suizidgedanken haben (in Wien 12 Prozent) und 15 Prozent unter Angstzuständen leiden.

Das sind Ergebnisse der Studie ...