Klänge fördern Erinnerungen zutage

Eine einfache Technik hilft Menschen mit Demenz, "Erinnerungsschätze" zu bergen. Das tut den Betroffenen gut - und den Betreuern.

Der Bach rauscht durch Wiesen und Wälder. Es plätschert und gurgelt. Vertraute Geräusche, die uralte Erinnerungen wecken: "Wasser war ein großes Element in meinem Leben. Als Kind war ich viel draußen in der Natur, habe mit meiner Schwester am oder im Bach gespielt", erzählt die 75-jährige Frieda Luchsinger (Name geändert), wenn sie heute das Rauschen eines Baches vernimmt. Sie leidet an einer fortgeschrittenen Demenz und erinnert sich nur noch wenig an ihr früheres Leben.

Ähnlich ergeht es der ...