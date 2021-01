Monatelang haben wir ein höheres Maß an Selbstbestimmung verlangt. Nun müssen wir beweisen, dass wir damit umgehen können.

Noch steht kein Datum fest. Es ist aber nur eine Frage von Tagen: Rund ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie wird in Österreich erstmals ein Corona-Schnelltest für den Heimgebrauch zugelassen. Nachdem die bürokratischen Hürden genommen sind, wird der Test des Herstellers Lepu Medical an den heimischen Schulen verteilt. Zudem wird ihn ein jeder Österreicher und eine jede Österreicherin etwa in Apotheken kaufen können. Im Gegensatz zu jenen Schnelltests, bei denen ein Wattestäbchen tief in Mund oder Nase muss, reicht bei ...