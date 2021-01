Erster Corona-Heimtest steht vor der Zulassung: Günstiger und weniger unangenehm

Erstmals soll ein Corona-Heimtest zugelassen werden. Tief in die Nase zu bohren ist dabei auch nicht mehr nötig.

Sich im eigenen Badezimmer auf Corona testen. Simpel, ohne unangenehmen Abstrich. Und die Kosten liegen nur bei ein paar Euro.

Was bis vor wenigen Monaten noch als völlig unrealistisch galt, soll in Kürze möglich sein - und zwar für jede Österreicherin und jeden Österreicher. Die Steilvorlage kommt aus dem Schulbereich: Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hatte am Wochenende Coronaselbsttests für Schüler angekündigt. Fünf Millionen solcher Tests sollen an Schulen verteilt werden. In weiterer Folge werden die Heimtests für jeden ...