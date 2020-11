"Massentests sind nur begrenzt sinnvoll"

Der Kanzler plant Massentests. Darf die Bevölkerung dazu verpflichtet werden? Und was bringen solche Schnelltests?

Der Vorstoß überraschte viele - offenbar sogar das Gesundheitsministerium. Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte, wie berichtet, am Sonntag medienwirksam Corona-Massentests angekündigt. Man wolle dabei dem Beispiel der Slowakei folgen. Kurz ergänzte am Montag, dass die Schnelltests ein Angebot für all jene sein sollen, die sich keine PCR-Tests leisten können. Der Schwerpunkt liege zunächst auf gewissen Zielgruppen, etwa Lehrern. Danach gebe es aber sehr wohl die Absicht, breitenwirksam zu testen.

Corona-Massentests: Zwang könnte über ...