Neue Coronavariante: Wie gefährlich ist das mutierte Virus?

Experten gehen davon aus, dass die neue, womöglich ansteckendere Variante des Coronavirus Österreich schon erreicht hat. Doch sie beruhigen auch: Besondere Angst sei nicht angebracht.

Eigentlich ging es in der Pressekonferenz um wesentlich mehr. Etwa darum, dass Boris Johnson 65 Millionen Briten erklärte, dass sie auch zu Weihnachten keine Verwandten treffen dürfen. Dennoch blieb - zumindest außerhalb Großbritanniens - nur eine Aussage des Pressetermins am vergangenen Wochenende hängen: Johnson schilderte, dass auf der britischen Insel eine Variante des Coronavirus grassiere, die "bis zu 70 Prozent ansteckender ist" als die bisher verbreiteten Formen. Als wenig später bekannt wurde, dass die neuartige Coronavirusvariante zumindest auch in Italien, ...