"Stehe jetzt wieder mitten im Leben"

Eine Erkrankung hat Andreas Berger derart aus der Bahn geworfen, dass er einen Suizidversuch verübt hat. Nun will er anderen Mut machen - und erzählt, wie er seinen Lebenswillen wiedergefunden hat.

Dass das Treffen bei Kaffee und Cola mit Andreas Berger (Name von der Redaktion geändert, Anm.) jetzt, Ende Juni 2022, stattfinden kann, ist nicht selbstverständlich. Noch vor wenigen Monaten ging es ihm so schlecht, dass er alle persönlichen Kontakte mied: "Ich bin nur stumpf im Spitalszimmer gelegen und habe an die Decke gestarrt - und habe irgendwann jeden Strich auf der Mauer gekannt. Ich hatte jeden Lebenswillen verloren." So beschreibt er, wie er seine Lage im Herbst 2021 empfunden hat: ...