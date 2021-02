Südafrikanische Variante: Bereits Genesene könnten sich wieder anstecken

Einiges deutet darauf hin, dass sich auch Genesene mit der Variante wieder anstecken könnten.

Es ist ein Satz, der vielen im Gedächtnis blieb. Als der Vizerektor der MedUni Wien, Oswald Wagner, am Montag flankiert von Vertretern der Bundesregierung Stellung zur Coronalage nahm, sagte er: "Es gibt mehr und mehr Hinweise, dass es zu Reinfektionen kommen könnte." Damit meinte er vor allem die südafrikanische Variante, die sich auch in Österreich teilweise ausbreitet. Menschen, die also bereits eine Coronainfektion durchgemacht haben, könnten sich mit dieser Variante möglicherweise erneut anstecken.

Erstmals war die südafrikanische Variante ...