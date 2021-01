Wie man prüft, ob sich die britische Virusvariante bereits verbreitet hat

Bis Anfang kommender Woche soll es Gewissheit geben: Wie stark ist die britische Coronavariante B.1.1.7 schon in Österreich angekommen? Wie das Sequenzieren von Virusproben funktioniert, was das kostet und wie es nun weitergeht.

Gerade in einer Pandemie ist Geduld rar. Bei einem Antigentest wartet man durchschnittlich 15 Minuten auf das Testergebnis, bei einem PCR-Test sind es mittlerweile etwa ein bis zwei Stunden. Einer Antwort auf diese Frage aber harrt die Regierung seit Tagen: Hat sich die britische Virusvariante B.1.1.7 bereits in Österreich ausgebreitet?

Die Verdachtsfälle auf ebendiese Mutation häufen sich in Österreich. Neben den Verdachtsfällen in Jochberg in Tirol, Wien und Burgenland wurden am Donnerstag auch in Vorarlberg, Oberösterreich und Niederösterreich ...