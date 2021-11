Therapie gegen den Dämon: Was Psychotherapie mit Exorzismus zu tun hat

Exorzismus: Um 1600 kam es in Europa zu einem regelrechten "Teufelswahn". Krankheit wurde oft auf Besessenheit zurückgeführt. Die Teufelsaustreibung als "alternative Heilmethode" existiert noch heute.

Johann Joseph Gaßner (*1727) fing im Jahr 1758 an mit den Teufelsbeschwörungen. Der Mann aus Braz bei Bludenz war einer, der zwischen der weltlichen und geistlichen Medizin stand. Als Pfarrer von Klösterle am Arlberg schrieb er die meisten Krankheiten dem Einfluss böser Geister zu - auch in Ellwangen und später in Regensburg hatte er einen ungeheuren Zulauf von "Besessenen". So lange, bis Papst Pius VI. 1776 und Kaiser Joseph II. 1777 die aufsehenerregenden Krankenbeschwörungen, die er als Exorzismus bezeichnete, untersagten.

