Warum der Schwarm bei den Maßnahmen nicht mehr mitzieht

Obwohl die Maßnahmen teils gelockert werden, wächst der Unmut der Bevölkerung. Das könnte auch daran liegen, dass die Politik Gruppen anspreche, zu denen sich niemand zugehörig fühlen wolle, meint ein Experte.

Leergefegte Straßen, verwaiste Büros. Diese Szenen aus dem Frühjahr 2020 sollten sich nach Wunsch der Regierung auch im Herbst und Winter wiederholen. Doch vor allem im Privaten hielten sich immer weniger Menschen an die Maßnahmen, konnte man zwischen den Zeilen in der Pressekonferenz der Regierung am Montag lesen. Dazu kommt, dass mehr und mehr Menschen auf den Straßen demonstrieren. Analysen zeigen, dass der Bewegungsradius der Bevölkerung im dritten Lockdown weitaus größer ist als zu Beginn der Pandemie. Warum das so ...